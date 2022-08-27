Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

27.08.2022 03:29

Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kentteki bazı caddeler adeta göle dönerken, itfaiye ve MASKİ ekipleri su tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi'nde yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası teyakkuzda bekleyen MASKİ ve itfaiye ekipleri baskın olan bölgelerde seferberlik başlattı. Ekipler, ihbar gelen bölgelerde su tahliyelerini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi - Son Dakika
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