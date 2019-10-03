Turgutlu'da

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş günü etkinlikleri kapsamında "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.



İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, yaptığı konuşmada, yürüyüş yapmanın, hareket etmenin sağlık açısından önemine dikkat çekti. Hasyiğit, sağlıklı yaşam için herkesi hareket etmeye ve yürüyüş yapmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar yürüyüş yaptı. Atatürk Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Sağlık müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.