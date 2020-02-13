Turgutlu'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35 litre sahte içki, 5 sahte bandrol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir esnafın iş yerinde sahte alkol olduğu bilgisine ulaşarak arama yaptı.

Adreste yapılan aramada 35 litre sahte içki, 5 sahte bandrol ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli H.S. hakkında işlem yapıldı.