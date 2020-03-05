Turgutlu'da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti - Son Dakika

Turgutlu'da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından İdlib şehitlerinin yedinci günü münasebetiyle düzenlenen anma programında lokma hayrı yapıldı, Kuran-ı Kerim okutuldu.

Turgutlu'da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti, System.String[]

Turgutlu Belediyesi tarafından İdlib şehitlerinin yedinci günü münasebetiyle düzenlenen anma programında lokma hayrı yapıldı, Kuran-ı Kerim okutuldu.


Turgutlu Belediyesi İdlib'te gerçekleştirilen saldırı sonucu şehadete yürüyen askerlerimiz için belediye hizmet binası önünde anma programı düzenledi. Askerlerimizin şehit oluşunun yedinci günü münasebetiyle tüm şehitler için düzenlenen programda lokma hayrı yapıldı ve Kuran-ı Kerim okutuldu.


Şehitler için düzenlenen programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yanı sıra eşi Sabriye Akın, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, muhtarlar, oda ve dernek başkanları, daire müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İdlib'ten aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini yaktı. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yürüyen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Devam eden operasyonlarda görev alan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Allah hayırlarımızı ve dualarımızı kabul etsin" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
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