Turgutlu'da Sevgililer Günü'nde 11 nikah kıyıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da Sevgililer Günü'nde 11 nikah kıyıldı - Son Dakika

Turgutlu'da Sevgililer Günü'nde 11 nikah kıyıldı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz bir güne denk getirmek isteyen 11 çift, Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi.

Turgutlu'da Sevgililer Günü'nde 11 nikah kıyıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz bir güne denk getirmek isteyen 11 çift, Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi. Genç çiftlerin nikahını kıyan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyet çocukları yetiştirin" nasihatinde bulundu.


Sevgililer Günü'ne özel olarak süslenen Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunda 11 çiftin nikahı kıyıldı. Gelen misafirlere klasik müzik dinletisinin yanında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından karanfil hediye edildi. Başkan Akın, nikah merasimlerini bizzat gerçekleştirerek, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Günün son nikahında Alev Güzel ile Ahmet Tarık Kaya hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahı Başkan Akın tarafından kıyılırken, nikah şahitliklerini ise Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer yaptı. Karşılıklı saygı ve sevginin mutlu bir evlilik için olmazsa olmaz olduğu nasihatında bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sürdürülebilir mutlu bir evlilik için karşılıklı saygı ve sevgiye ihtiyaç vardır. İyi günlerinizde olduğu gibi zor ve kötü günlerinizde de az önce birleştirdiğiniz ellerinizi hiç ayırmadan bu memlekete saygılı, ailesini atasını seven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyet çocukları yetiştirin diyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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