Turgutlu'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Turgutlu'da seyir halindeki otomobil alev aldı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Turgutlu'da seyir halindeki otomobil alev aldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde 35 PKF 01 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Aracını terk eden sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil, olay yerine çağrılan oto kurtarma aracıyla yoldan çekildi. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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