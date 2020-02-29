Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi - Son Dakika
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Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi.

Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Turgutlu Meslek Yüksek Okulu bahçesinde bulunan bir çam ağacının devrilmesi sonucu bahçe duvarı zarar gördü.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında parçalayarak kaldırdı.

Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu, Manisa, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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