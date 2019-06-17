Turgutlu'da şiddetli yağış
1 saat önce
Turgutlu ilçesinde aniden bastıran yağış etkili oldu.
Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:16 Kaynak: AA
ilçesinde aniden bastıran yağış etkili oldu.
İlçede dün akşam üzeri aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İlçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yetkililer ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
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