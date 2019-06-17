Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da şiddetli yağış
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Turgutlu'da şiddetli yağış

1 saat önce

Turgutlu ilçesinde aniden bastıran yağış etkili oldu.

Turgutlu'da şiddetli yağış, System.String[]
Turgutlu ilçesinde aniden bastıran yağış etkili oldu.

İlçede dün akşam üzeri aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İlçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yetkililer ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Turgutlu, Güncel
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