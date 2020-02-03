Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçisi ve yakınları ile dayıbaşı arasında çıkan kavgada kan aktı.

Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçisi ve yakınları ile dayıbaşı arasında çıkan kavgada kan aktı. Dayıbaşının oğlu tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir tarım işçisinin yaralanmasına neden olurken, zanlı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre tarım işçisi S.T. (46) ve yakınları, ücretlerini istemek için dayıbaşı olan N.Ö.'nün, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. S.T. ve S.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile dayıbaşı N.D.'nin oğlu S.B., evden aldığı pompalı tüfek ile S.T.'ye ateş etti. S.T. vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, S.B. olayda kullandığı pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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