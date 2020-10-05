Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çampınar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yasin B. (55) ile İ.İ. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.İ., tabancayla Yasin B.'ye ateş etti. Yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yasin B. buradan Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından İ.İ., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - MANİSA