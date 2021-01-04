Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

04.01.2021 13:39
Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaya K. idaresindeki 45 TE 387 plakalı kamyonet, Sinirli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş olan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turgutlu, Kamyonet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Diplomat şoförünün oğlunun sır ölümü! Cesedi nehirde, bıraktığı mektup aracında bulundu Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş
Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı         
13:39
Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor         
13:11
Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak         
12:45
Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi         
12:15
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza Kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza         
11:34
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu         
09:51
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim         
09:05
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 13:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei