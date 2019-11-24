Turgutlu'da sünnet şöleni yapıldı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, Belediye tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.
Turgutlu'da yaşayan 100 çocuk için düzenlenen şölen, Orta Park Saat Kulesi Meydanı'nda lokma dökülmesi, mevlit okutulmasıyla başladı.
Sünnet şölenine katılanlar, Atatürk Bulvarı üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Katılımcılar 15 Temmuz Meydanı'nda davul zurna eşliğinde eğlendiler.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sünnet şölenini geleneksel hale getireceklerini söyledi.
Sünnet şölenine, hemşehri dernekleri üyeleri yöresel kıyafetleriyle katıldı.