Turgutlu'da sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlatıldı - Son Dakika

Turgutlu'da sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlatıldı

7 saat önce

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, YAŞAMDER ve TURÇEP tarafından düzenlenen '2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri' konferansında 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Turgutlu'da sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlatıldı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, YAŞAMDER ve TURÇEP tarafından düzenlenen '2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri' konferansında 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.


Turgutlu eski belediye binasında Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından '2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri' konferansı düzenlendi. Konferansta konuşmacı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi Saadet Çağlın yer aldı.


Konferansta küresel amaçlar olarak bilinen sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda katılımcılara Saadet Çağlın tarafından bilgiler aktarıldı. 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak gibi konularda küresel anlamda yapılması gerekenler konuşuldu. Program sonrası katılımcıların soruları Çağlın tarafından yanıtlandı.


Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından Saadet Çağlın'a çiçek takdim edildi. Böylesi önemli bir konferansın Turgutlu'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akın, "Tüm dünyada yoksulluğun ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için küresel anlamda yapılması gerekenleri konuştuğumuz çok anlamlı bir konferans oldu. Bizlere çok önemli bilgiler aktaran Saadet Çağlın'a ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Turgutlu Çevre Platformu, Turgutlu Belediyesi, Kent Konseyi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evli sevgilisini doktorla anlaşarak "hamileyim" deyip dolandırdı
Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi 12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]