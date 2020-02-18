Turgutlu'da sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlatıldı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, YAŞAMDER ve TURÇEP tarafından düzenlenen '2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri' konferansında 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.



Turgutlu eski belediye binasında Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından '2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri' konferansı düzenlendi. Konferansta konuşmacı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi Saadet Çağlın yer aldı.



Konferansta küresel amaçlar olarak bilinen sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda katılımcılara Saadet Çağlın tarafından bilgiler aktarıldı. 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak gibi konularda küresel anlamda yapılması gerekenler konuşuldu. Program sonrası katılımcıların soruları Çağlın tarafından yanıtlandı.



Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından Saadet Çağlın'a çiçek takdim edildi. Böylesi önemli bir konferansın Turgutlu'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akın, "Tüm dünyada yoksulluğun ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için küresel anlamda yapılması gerekenleri konuştuğumuz çok anlamlı bir konferans oldu. Bizlere çok önemli bilgiler aktaran Saadet Çağlın'a ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi. - MANİSA