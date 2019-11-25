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Turgutlu'da toplu sünnet merasimi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleninde 99 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Turgutlu'da toplu sünnet merasimi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleninde 99 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.


Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleninde 99 çocuğun sünnet merasimi gerçekleştirildi. Ortapark Saat Kulesinde lokma hayrı ve mevlid-i şerif okutulmasıyla başlayan etkinlikler kortej yürüyüşüyle devam etti. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarından geçerek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına ulaşan kortejde motosikletler ve atların üstüne bindirilen sünnet çocuklarının sünnet düğünü gelenek ve göreneklere göre uygun şekilde yapıldı. Sünnet Şöleni Etkinlikleri Alyanss Garden Düğün salonlarında düğün yemeği ve kına gecesiyle devam etti. Kına gecesinde Sünnet Şölenine katkı sunan hayırseverlere plaketleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı tarafından verildi. Gündüz gerçekleşen etkinliklere Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer de katıldı.


Sünnet Çocuklarına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından hediyeler takdim edilirken hediye töreni sonrası çocukların kına merasimleri gerçekleştirildi.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'da yapılmayanları yapmaya, ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Turgutlu Belediyesi tarihinde ilk kez hayata geçirdiğimiz üniversite tercih merkezi, eğitim merkezi gibi projelerimizin yanında böylesine kapsamlı bir sünnet şöleni düzenledik. Bizim örf ve adetlerimize uygun şekilde çocuklarımızın sünnet merasimlerini gerçekleştirdik. 7 aylık belediye başkanlığım döneminde iyi ki belediye başkanı olmuşum dediğim bir an yaşadım. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi, gözlerindeki mutluluğu görünce ne kadar güzel bir işin altına imza attığımızı bir kez daha anladım. Ben bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, etkinliğimize katkı sunanlara, destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
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