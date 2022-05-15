Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 45 N 6198 plakalı traktör, Akçapınar Mahallesi'nden Yeniköy Mahallesi'ne seyir halindeyken, B.Ö. idaresindeki 45 TM 490 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada traktörde bulunan Z.T. ve B.T. isimler kadınlar ile otomobil sürücüsü B.Ö. yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA