Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı

15.05.2022 12:24
Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 45 N 6198 plakalı traktör, Akçapınar Mahallesi'nden Yeniköy Mahallesi'ne seyir halindeyken, B.Ö. idaresindeki 45 TM 490 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada traktörde bulunan Z.T. ve B.T. isimler kadınlar ile otomobil sürücüsü B.Ö. yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Turgutlu, Yeniköy, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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