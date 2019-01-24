Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Turgutlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Turgutlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ali Kabalı (78) yönetimindeki 42 US 344 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada yaralanan Ali Kabalı, eşi Nevruziye Kabalı (59) ve Ayşe Dudu Kabalı (80), 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:32 Kaynak: AA

İzmir, Ankara, Turgutlu, Güncel
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