Turgutlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Turgutlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ali Kabalı (78) yönetimindeki 42 US 344 plakalı otomobil, İzmir- Ankara
kara yolu Avşar Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada yaralanan Ali Kabalı, eşi Nevruziye Kabalı (59) ve Ayşe Dudu Kabalı (80), 112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:32 Kaynak: AA
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