Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı
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Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akıllı kavşaktan şehir merkezine giriş yapmak isteyen Uğur Y. yönetimindeki 35 SAU 88 plakalı araç ile İdris Ç. yönetimindeki 35 TOH 15 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda büyük maddi hasar oluşurken İdris Ç., Uğur Y. ve Zeki Mert Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Manisa, Turgutlu, Güncel
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