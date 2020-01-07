Turgutlu'da trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu anısına futbol şöleni - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu Çağrı Bingöl anısına futbol şenliği düzenlendi.



Turgutlu Atatepe Spor Tesislerinde düzenlenen Çağrı Bingöl Minikler Futbol Şenliğine 10 takım ve yaklaşık 150 sporcu katıldı.



Etkinliğe katılan Çağrı Bingöl'ün annesi Şengül ile babası Mustafa Bingöl, duygusal anlar yaşadı.

Baba Mustafa Bingöl oğlunun acısını halen yüreğinde taşıdığını belirterek, "Bir tane evladım vardı. Takdiri ilahi diyorduk. Şimdi bakıyorum da bin tane Çağrım oldu. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çağrımız'ın adını bu organizasyonla yaşatmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan Çağrı Bingöl Minikler Futbol Şenliği'ni finalde Selvilitepespor Akademi'yi 1-0 yenen Turgutluspor kazandı.

Dereceye giren kulüplere kupaları Şengül ve Mustafa Bingöl ile Turgutlu Belediyesi başkan yardımcısı Fırat Honaz tarafından verildi.