Turgutlu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeden kiraz topladıktan sonra eve gitmek üzere yola çıkan M.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolundan uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan yolcular M.T., A.K., T.K. ve Ş.M yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.