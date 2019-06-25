Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Türkmen yolu yenileniyor
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Turgutlu'da Türkmen yolu yenileniyor

6 dakika önce

Şehrin dört bir yanında yol yenileme ve tadilat çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Türkmen yolunda da yenileme çalışmalarına başladı.

Turgutlu'da Türkmen yolu yenileniyor, System.String[]
Şehrin dört bir yanında yol yenileme ve tadilat çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Türkmen yolunda da yenileme çalışmalarına başladı.

Gerek şehir içi, gerekse kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında şehrin işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi Türkmen yolunda yenileme çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok sokakta yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cumhuriyet Mahallesinde zemini bozuk ve kullanımı zor sokaklar olan Demirel Sokak birinci etabı ile Şehit Ahmet Yağız Sokak'ta yenileme çalışmalarını tamamladık ve bu sokakları kullanıma açtık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şimdi de işlek sokaklardan biri olan Türkmen yolunda çalışmalara başladı. Yol kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dolgu ve akabinde parke taşı döşemesini gerçekleştirerek Türkmen yolunu en kısa sürede kullanıma açmayı hedefliyoruz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
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