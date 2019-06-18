Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
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Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak, nedeniyle meydana gelen selde Turgutlu- Manisa ve İzmir- Ankara yolunun Turgutlu'dan geçen bazı kesimleri trafiğe kapandı.

Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak, nedeniyle meydana gelen selde Turgutlu- Manisa ve İzmir- Ankara yolunun Turgutlu'dan geçen bazı kesimleri trafiğe kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, yağmurun durmasıyla sel suları çekildi, Belediye ekipleri kepçelerle suyun tahliyesini sağladı. 
Turgutlu'da saat 18.00 sıralarında aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisin artıran yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Suyla dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerden inen sel suları Turgutlu- Manisa ve İzmir- Ankara yolunun Turgutlu'dan geçen bazı kesimlerini trafiğe kapattı. Onlarca araç mahsur kaldı. 30 dakika kadar süren yağmurun ardından bazı yerlerde sular kendiliğinden çekilirken bazı yerlerde de Belediye ekipleri kepçelerle suyun tahliyesini sağladı. Yollarda trafik normale dönerken, yağmur yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından tekrar başladı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:25 Kaynak: DHA
Ankara, İzmir, Manisa, Turgutlu, Güncel
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