Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekler incelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekler incelendi - Son Dakika

Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekler incelendi

20 dakika önce

Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediye Meclis Üyeleri tarafından Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekler incelendi.

Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekler incelendi, System.String[]

Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediye Meclis Üyeleri tarafından Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekler incelendi.


Manisa Büyükşehir Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu üyeleri ile Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Turgutlu Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Turgutlu'da unutulmaya yüz tutan meslekleri inceledi. Kündekari Ustası, at arabacısı, saat tamircileri, yorgancı, bıçak bileyicisi, anahtarcı ve kalaycıları ziyaret eden meclis üyeleri daha sonra Turgutlu Belediyesi Kent Müzesini ziyaret etti. Meclis üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a da bir ziyaret gerçekleştirdi.


Turgutlu'da yaptıkları ziyaretler için teşekkür ederek sözlerine başlayan Çetin Akın, "İlçemizde çalışmalarına devam eden ustalara yapılan ziyaretler için teşekkür ederim. Bu meslekler ustalar aracılığıyla nesilden nesile aktarılan ve artık çırak bulmakta zorlanılan meslekler. Bu mesleklerin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Çünkü bizim kültürümüze, geçmişimize ışık tutuyorlar. Meclis üyelerimize yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederim. Hem Turgutlu hem de Büyükşehir meclisimizde bu mesleklerin yaşamaya devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.


Komisyon üyelerinin Turgutlu Belediyesi ziyaretinde, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevir, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a eşlik etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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