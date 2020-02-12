Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı

7 saat önce

Turgutlu ilçesinde, 500 iş yerindeki 700 öğrenci ve ustalarına kitap hediye edildi.

Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı, System.String[]

Turgutlu ilçesinde, 500 iş yerindeki 700 öğrenci ve ustalarına kitap hediye edildi.

Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamında "Usta, Çırak Okuyor" kampanyası başlattı.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlileri, 500 iş yerindeki 700 öğrenci ve onların ustalarına kitap hediye etti.

Turgutlu Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ, projenin okuma bilincinin gelişmesinde etkisinin olacağını söyledi.

Sanayi sitesi olarak kampanyaya destek verdiklerini dile getiren Tekindağ, "Faydalı bir proje olduğuna inanıyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bir iş yerinde çırak olarak çalışan Bünyamin Karataş ise okumayı çok sevdiğini vurguladı.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 ilde eğitime kar engeli
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]