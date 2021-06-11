Turgutlu'da uyuşturucu çetesi çökertildi: 7 tutuklama - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, suç örgütüne yönelik daha önce yapılan operasyonda ise 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Turgutlu'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheli 8 kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekiplerin 4 ay süren çalışması sonra 8 Haziran salı günü operasyon başlatıldı. Takibe alınan şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. İzmir'de 3, Turgutlu'da 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda M.A. (55), B.S. (45), C.E. (26), S.Ö. (43), Ö.K. (46), B.A. (37), Ü.K. (45) ve D.G. (27), narkotik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında narkotik köpeğinin desteğiyle adreslerde yapılan aramada, 171 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile birlikte uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheliden D.G., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. (55), B.Ş. (45), C.E. (26), S.Ö. (43), Ö.K. (46), B.A. (37) ve Ü.K. (45) ise öğle saatlerinde sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu şebekesine yönelik daha önce yapılan operasyonda ise S.K. (47), A.K. (42), İ.A. (40), İ.D. (34) ve S.Ö. (37) olmak üzere 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Böylece suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.