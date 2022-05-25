Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika
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Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

25.05.2022 10:54
Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara' yönelik olarak yaptığı çalışmalarda H.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından H.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, 1 adet hassas terazi ve 6,26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MANİSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika
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