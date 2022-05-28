Turgutlu'da uyuşturucu satıcıları aynı araç içerisinde yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine durdurdukları otomobilde 3 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Turgutlu'ya doğru seyir halinde olan otomobili E-96 Karayolu üzerinde durdurdu. Araçta bulunan B.A., İ.Ç. ve Ö.T. isimli şahısların yapılan üst aramasında 32,37 gram metamfetamin, 1,65 gram skunk ve 0,35 gram kokain maddesi ele geçirildi. Öte yandan Ö.T.'nin ikametinde yapılan aramada ise 1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - MANİSA