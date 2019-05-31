Turgutlu'da vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan ramazan bayramı öncesinde vatandaşları semt pazarlarında bilgilendirdi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:22 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaklaşan ramazan bayramı öncesinde vatandaşları semt pazarlarında bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polis
ekipleri, ilçede bulunan pazar yerlerinde vatandaşlara ve pazarcılara broşür dağıtarak sahte para, hırsızlık, oto hırsızlığı ve telefon dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirleri anlatttı.
Ekipler ayrıca, vatandaşlara çeşitli hediyeler de verdi.
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