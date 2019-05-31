Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu'da vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan ramazan bayramı öncesinde vatandaşları semt pazarlarında bilgilendirdi.

Turgutlu'da vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan ramazan bayramı öncesinde vatandaşları semt pazarlarında bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polis ekipleri, ilçede bulunan pazar yerlerinde vatandaşlara ve pazarcılara broşür dağıtarak sahte para, hırsızlık, oto hırsızlığı ve telefon dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirleri anlatttı.

Ekipler ayrıca, vatandaşlara çeşitli hediyeler de verdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:52:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]