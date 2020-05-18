Turgutlu'da vatandaşlar balkonlarında spor yaptı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara balkonda spor yaptırıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında araçlarla Atatürk Bulvarı üzerinde gezen ekipler, vatandaşları balkona spor yapmaya davet etti.

Araçlardan yapılan anonslarla balkonlarına çıkan Turgutlululara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından egzersiz yaptırıldı.

Caddede kendilerine egzersiz hareketlerini gösteren antrenörlere, balkonlarından eşlik eden vatandaşların yaptığı spor etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, bu tarz etkinliklerin önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edeceğini bildirdi.