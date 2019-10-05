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Turgutlu'da yağlı güreş heyecanı

53 dakika önce

Turgutlu Belediyesi, uzun bir aradan sonra ata sporu olan yağlı güreşleri yeniden düzenliyor.

Turgutlu'da yağlı güreş heyecanı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi, uzun bir aradan sonra ata sporu olan yağlı güreşleri yeniden düzenliyor.


Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen ve 6 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 no'lu sahada gerçekleşecek olan yağlı güreşlerde; 2011-2012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yanı sıra Kırkpınar'da kürsü yapmış Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ekrem Yavuz gibi 30 başpehlivan Turgutlu er meydanında güreşecek. Güreş alanına girişlerin ücretsiz olacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yağlı güreşler bizim ata sporumuz. Her zaman söyledik,yine söylüyorum, 'milli değerlerimize ata sporlarımıza sahip çıkacağız' demiştik. Şimdi de ata sporumuzu olan yağlı güreşlerimizi uzun bir aradan sonra gerçekleştireceğiz. 2011-2012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar'da kürsü yapmış başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ekrem Yavuz'un yanı sıra Menderes Saltık, Yıldıray Akın derece yapmış 30 baş pehlivanımız Turgutlu er meydanında güreşecek. 6 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 no'lu sahada gerçekleşecek olan güreşlerimize tüm halkımızı bekliyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Kırkpınar, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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