Turgutlu'da yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde gece etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde gece etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle kentteki bir ortaokulun çatısı uçtu.
Turgutlu ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yıldırım ve Bozkurt mahallelerinde zemin katlarda kalan bazı evlerde su baskını
oldu. Sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. İtfaiye
ekipleri, su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışması yaptı. Ergenekon Mahallesi Aziziye
Caddesi'ndeki Besime Elagöz Ortaokulu'nun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu. Okul görevlileri çevrede önlem alırken, kimsenin zarar görmediği bildirildi. Çatının yeniden yapılması için çalışmalara başlandı. Kötü hava koşullarının ortadan kalkmasıyla kentte hayat normale döndü.
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