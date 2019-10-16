Turgutlu'da yavru ebabil bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin balkonundan yavru ebabil kuşu bulundu.



Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden Hamza Hürgül, 3 kattaki evlerinin balkonunda bitkin düşmüş yavru ebabil kuşu buldu.



Ebabil kuşunu bir kutu içerisinde korumaya alarak su ve yem veren Hürgül, Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini arayarak yardım istedi.



Hamza Hürgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin balkonundan bitkin düşmüş ebabil kuşunu görünce hemen yardım ettiklerini belirterek, "Bu kuşu hemen korumaya aldık. İnternetten bakınca bunun ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Yetkililerin gelip almasını bekliyoruz." dedi.