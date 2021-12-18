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TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika

TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

18.12.2021 12:15

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı yüksek kesilerdeki mahallerde kar yağışı başladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı yüksek kesilerdeki mahallerde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu.

Turgutlu'nın yüksek kesimlerindeki kırsal Dağyeniköy, Güney, Ayvacık, Kuşlar, Karaköy, Dağören, Yunusdere, Sivrice, Karaoluk, Baktırlı, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır mahalleleri ile Çal Dağı gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Evlerin çatıları, ağaçların üzerleri ve park halindeki otomobillerin üzerleri karla kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Dağyeniköy Mahallesi Muhtarı Ali Aksoy, Mahallemizde kar yağışı başladı, hayırlı uğurlu olsun dedi.

TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Toros Dağları, Turgutlu, Karaköy, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURGUTLU'DA YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika
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