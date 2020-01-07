Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi - Son Dakika Spor

Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan Zumba kursuna Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan Zumba kursuna Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Latin esintili dans ve fitness programı olan Zumba'ya Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Turgutlu Belediyesi tarafından Nurgül Fidan Spor Tesislerinde başlatılan Zumba dersleri Pazartesi ve Çarşamba Günleri 14.00 ve 19.30 seansları, Salı ve Perşembe Günleri 11.00 ve 19.30 seanslarında devam ediyor.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Zumba dersleri ile kadınlarımız hem eğleniyor hem de spor yapmış oluyorlar. Derslere yoğun bir ilgi var. İlgiden oldukça memnunuz. Zumba derslerimize kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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