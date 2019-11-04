Turgutlu'daki engelliler için Çeşme gezisi

Turgutlu Belediyesi ve Rotary Kulübünün ortaklaşa düzenlediği gezide ilçedeki engelli vatandaşlar Çeşme sokaklarını gezdi.



Turgutlu Belediyesi ve Rotary Kulübü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında engelli bireylerin moral ve motivasyonun arttırılması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için Çeşme gezisi düzenlendi.



Belediye olarak dezavantajlı grupların her zaman yanında olduklarını kaydeden Turgutlu Belediye Çetin Akın, "Biz her zaman dezavantajlı grupların yanında olacağız. Onların hayatında moral, motivasyon çok önemli. Bu konuda önemli adımlar atarak engelleri sevgiyle aşacağız." dedi. - MANİSA