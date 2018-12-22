Son Dakika Haberleri: Turgutlu'daki Kahvehane Saldırısı Olayında 2 Tutuklama

Turgutlu'daki Kahvehane Saldırısı Olayında 2 Tutuklama

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz 18 Aralık günü bir kahvehanede iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Turgutlu'daki Kahvehane Saldırısı Olayında 2 Tutuklama, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz 18 Aralık günü bir kahvehanede iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 18 Aralık 2018 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kahvehane önünde bir araya gelen iki grup arasında kavga çıktı. İki grup bıçak, tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine saldırdı. Açılan ateş sonucu ve bıçak darbeleriyle yaralanan M.T. ve D.T. güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar E.K., E.O. ve Emrah Ç. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karnından aldığı mermilerle ağır yaralanan Emrah Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma yürüten Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden Emrah Ç.'nin ağabeyi Sebahattin Ç. (29) ile M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgada yaralanan cinayet zanlısı D.T'nin ise hastanede polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:07 Kaynak: İHA

Emrah, Aralık, Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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