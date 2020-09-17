Turgutlu'daki Sarnıç Deresi'ni ıslah çalışmaları başladı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sarnıç Deresi'nde, tersip bendi ve ıslah sekisi yapım çalışmaları başlatıldı.

Osmancık Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışamalarda, sel ve toprak kaymalarının önüne geçilmesi hedefliyor.

Projenin çalışmalarına başlayan firmanın şantiye yetkilisi Özgür Özdemir, şu bilgileri verdi:

"DSİ tarafından ihalesi yapılan Turgutlu Osmancık mahallesinde ileride oluşabilecek sel felaketlerine karşı dere ıslahını yapmaktayız. Projemiz yüksekliği 2 metreden oluşan U kanaldan oluşmaktadır. Bin 400 metresi kanal olan projede 8 adet menfez bulunmakta. Memba kısmında 1 adet tersip bendi ve 2 adette ıslah sekisi yer almaktadır."

Mahalle Muhtarı Salim Çetin ise Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerine dikkati çekerek, projenin önemini vurguladı. Çetin, yetkililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Hem evlerimizi hem de tarım arazilerimizi güvenceye alacak olan dere düzenlemesi ve kanallar yapıyoruz. Projemiz 1700 metre uzunluğunda, bunun 1400 metresi kanallardan oluşmakta. Biz projemize 'Kanal Osmancık' diyoruz. İnşallah proje afetlere karşı etkili olacak. Osmancık mahallemize bugüne kadar yapılan en büyük proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."