Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi - Son Dakika

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Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi
6 saat önce
Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği üyeleri, İzmir'deki mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği üyeleri, İzmir'deki mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Derneğin teknik koordinatörü Erdem Fidan, katılımcılara tuğlanın üretim aşamaları, çeşitleri ve özelliklerini anlattı.
Tuğla duvar ile ısı yalıtım uygulamaları ve inşaatlardaki hatalı uygulamalar hakkında bilgilendirme yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.
Etkinlikte yeni ürünler ısı ve ses yalıtımlı tuğlalar da tanıtıldı.
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