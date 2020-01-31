Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi - Son Dakika

Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi

6 saat önce

Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği üyeleri, İzmir'deki mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi, System.String[]

Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği üyeleri, İzmir'deki mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Derneğin teknik koordinatörü Erdem Fidan, katılımcılara tuğlanın üretim aşamaları, çeşitleri ve özelliklerini anlattı.

Tuğla duvar ile ısı yalıtım uygulamaları ve inşaatlardaki hatalı uygulamalar hakkında bilgilendirme yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

Etkinlikte yeni ürünler ısı ve ses yalıtımlı tuğlalar da tanıtıldı.

Turgutlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli
Akşener'den "Bozkurt işareti yapabilir miyim?" diyen gence yanıt: Tabi oğlum Akşener'den İmamoğlu'nun kayak tatiline ilk yorum: Kararı seçmen verir Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:48:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]