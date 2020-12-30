Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı - Son Dakika

Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı

30.12.2020 08:21
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde köylüler aracılığıyla toplanan dağ yosunları, rezene, kargı kamışı ve kozalaklar kurutulup, boyanıp ve paketlenip, ev dekorasyonu ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde köylüler aracılığıyla toplanan dağ yosunları, rezene, kargı kamışı ve kozalaklar kurutulup, boyanıp ve paketlenip, ev dekorasyonu ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

Turgutlu'da yaşayan Hamza Ali Özaydın (47), 5 yıl önce bir arkadaşının önerisiyle özellikle yurt dışından talep gören kurutulmuş yosun için bir firma kurdu. Özaydın, ilkbahar ve sonbaharda köylülerin desteğiyle Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa bölgelerindeki dağlık alanlardan yosun, rezene, kargı kamışı, sazlık ve kozalakları toplayarak bunları depolarında kurutmaya başladı. Özaydın, 6 aylık bir çalışmayla kurutup, boyayıp, paketlediği bu ürünleri Belçika, İspanya, Almanya ve Hollanda'daki önceden sipariş veren firmalara gönderiyor. Bahar aylarında dönemlik olarak yöre halkından ortalama 90 kişiyi istihdam eden firma, özellikle ev dekorasyonu, bahçe düzenlemeleri ve süs eşyalarında kullanılan bu ürünlerden yılda ortalama 50-60 bin euro döviz girdisi sağlıyor.

'YOSUN TOPLAYARAK PARA KAZANACAĞIMI SÖYLESELER İNANMAZDIM'Firma sahibi Hamza Ali Özaydın, dağlık alanlardan yosun, rezene, kargı kamışı, sazlık ve kozalak toplamanın zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Birkaç yıl öncesine kadar yosun toplayarak para kazanılacağını söyleseler inanmazdım. Şimdi ise bu ürünlere yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Ancak 5 yıldan beri firmamız bu işten para kazanıyor. Yılda ortalama 100-120 ton ürün toplayabiliyoruz. Bu ürünleri toplayanlara çuval başına 18 lira ödeme yapıyoruz. Ardından kurutarak, 5 kilogramlık paketlere yerleştiriyoruz. Paketlenmiş bu ürünleri, başta Belçika, İspanya, Almanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Oralarda özellikle çiçekçilik sektöründe kullanılıyor. Böylece hem biz hem de birçok aile bu işten geçimini sağlıyor" dedi.5 yıl önce ilk olarak dağ yosunu ile bu işe başladıklarına dikkati çeken Özaydın, "Şimdi selvi kozalağı, rezene, kargı kamışı ve saz gibi ürünleri de ekleyerek ürün yelpazemizi genişlettik. Bu da bize daha fazla istihdam ve kazanç sağlamaya başladı" diye konuştu.

Özaydın, toplandıkları bu ürünlerin aynı ortamda birkaç ay sonra tekrar oluştuğunu ve çevreye zarar verilmediğini de kaydetti.


Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı

Hollanda, Turgutlu, İspanya, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı - Son Dakika


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