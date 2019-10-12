Son Dakika Haberleri: Turgutlu'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Turgutlu'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

47 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na Turgutlulu esnaftan destek geldi.

Turgutlu'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na Turgutlulu esnaftan destek geldi.


Cumhuriyet Caddesi esnafları, aralarında topladıkları bağışları Mehmetçik Vakfına bağışladı.


Esnaf adına gazetecilere açıklama yapan Yunus Ogan, farkındalık oluşturarak bunun tüm Türkiye'ye yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Aklımız, fikrimiz hep Mehmetçiğimizle diyen Ogan, şunları söyledi:


"Cumhuriyet Caddesi esnafları olarak Barış Pınarı Harekatının başladığı ilk günden bu zaman kadar, her zaman olduğu gibi yine Mehmetçiğimizin yanındayız. Esnaf arkadaşlarla yapmış olduğumuz bir kampanya ile farkındalık oluşturmak istedik. Buradaki esnaflarla aramızda para toplayarak Mehmetçik Vakfımıza bağışladık. İnşallah bu yaptığımız kampanya bütün Türkiye'ye örnek olur."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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