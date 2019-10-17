Son Dakika Haberleri: Turgutlu'dan "Barış Pınarı Harekatı"na destek
Son Dakika Güncel Turgutlu'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Turgutlu'dan "Barış Pınarı Harekatı"na destek

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, hemşehri dernekleri tarafından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Turgutlu'dan

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, hemşehri dernekleri tarafından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.


Turgutlu Orta Park Saat Kulesi önünde toplanan dernek üyeleri, ilk olarak saygı duruşundan bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Turgutlu Hemşehri Dernekleri Platformu adına Karadenizliler Dernek Başkanı İbrahim Uzun tarafından basın açıklaması yaptı.

Bölgenin dışında bulunan ülkelerin, bölge ve bölge insanının kaderi üzerinde etkili olma hevesi ile masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına yıllardır tanıklık ettiklerini aktaran Uzun, şöyle dedi:

"Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna başarılar dileriz. Kahraman ordumuz, Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturucaktır. Barış Pınarı Harekatımız ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için hayırlara vesile olsun. Başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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