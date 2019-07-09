Son Dakika Haberleri: Turgutlu'dan Başkan Ergün'e ziyaret
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Turgutlu'dan Başkan Ergün'e ziyaret

19 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Turgutlu'dan Başkan Ergün'e ziyaret, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Akın'a ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan ve Fırat Honas ile daire müdürleri eşlik etti. Ziyarette ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Manisa'ya yapılan çalışmalar üzerine konuşmaların yapıldığı ziyarette, yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki fotoğrafını hediye etti.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
Selçuk Çetin, Turgutlu, Manisa, Güncel
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