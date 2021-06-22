Turgutlu'dan Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürşit Gedizli, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ercan Özduman ve Başkan Yardımcısı Yusuf Eşman, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ye ziyarette bulundu.

Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürşit Gedizli ile birlikte Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ercan Özduman da kendilerini konuk etmesi nedeniyle Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ye teşekkürlerini iletti.