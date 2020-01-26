Turgutlu'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Turgutlu'dan, Elazığ ve ve Malatya'ya, depremden etkilenenler için yardım malzemesi gönderildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi önüne getirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti. Akın, hayatlarını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı, gıda ve temizlik malzemeleri kolilere yerleştirilerek bölgeye gönderildi.