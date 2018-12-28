Turgutlu'dan Diyarbakır ve Van'a Gönül Köprüsü

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarıyla aldıkları atkı, bere, çorap, çikolata ve kırtasiye malzemelerini köy okullarına gönderdi.
Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında kendi harçlıklarıyla atkı, çorap, bere, çikolata ve kırtasiye malzemeleri satın aldı.
Aldıkları hediyeleri de kendileri paketleyen öğrenciler, paketleri Iğdır
, Van
, Diyarbakır
, Şanlıurfa
, Nevşehir
ve Afyonkarahisar
'daki köy okullarına gönderdi.
Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Ömür Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu proje ile çocuklara sabretmeyi, vefayı, paylaşmayı öğretmeye çalıştıklarını söyledi.
Çikolatanın sembolik gibi görünse de çocuklar için çok kıymetli olduğunu aktaran Türkmenoğlu, "Bu proje kapsamında çocuklarımız kendi katkılarıyla, kendi emekleriyle hazırladıkları çikolatalar, çoraplar, atkılar ve kırtasiye malzemelerini köy okullarımıza ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.