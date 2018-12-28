Son Dakika Haberleri: Turgutlu'dan Diyarbakır ve Van'a Gönül Köprüsü

Turgutlu'dan Diyarbakır ve Van'a Gönül Köprüsü

30 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarıyla aldıkları atkı, bere, çorap, çikolata ve kırtasiye malzemelerini köy okullarına gönderdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarıyla aldıkları atkı, bere, çorap, çikolata ve kırtasiye malzemelerini köy okullarına gönderdi.

Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında kendi harçlıklarıyla atkı, çorap, bere, çikolata ve kırtasiye malzemeleri satın aldı.

Aldıkları hediyeleri de kendileri paketleyen öğrenciler, paketleri Iğdır, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Nevşehir ve Afyonkarahisar'daki köy okullarına gönderdi.

Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Ömür Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu proje ile çocuklara sabretmeyi, vefayı, paylaşmayı öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Çikolatanın sembolik gibi görünse de çocuklar için çok kıymetli olduğunu aktaran Türkmenoğlu, "Bu proje kapsamında çocuklarımız kendi katkılarıyla, kendi emekleriyle hazırladıkları çikolatalar, çoraplar, atkılar ve kırtasiye malzemelerini köy okullarımıza ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:54 Kaynak: AA

Manisa, Van, Diyarbakır, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor

Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar 3 Kolla Doğan Bebeği 'Peygamber' İlan Edip İbadet Etmeye Başladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:24:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'dan Diyarbakır ve Van'a Gönül Köprüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]