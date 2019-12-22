Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı - Son Dakika

Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hemşehri Dernekleri Platformu, Türk Eğitim Sen ve Turgutlu Belediyesinin işbirliğiyle 'Kanayan yara Doğu Türkistan' konulu program düzenlendi.

Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hemşehri Dernekleri Platformu, Türk Eğitim Sen ve Turgutlu Belediyesinin işbirliğiyle 'Kanayan yara Doğu Türkistan' konulu program düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kul Doğu Türkistan'da yaşananları anlattı.


Doktorasını Doğu Türkistan'ın milli mücadelesi üzerine yapan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri olan Ömer Kul, Doğu Türkistan'ın tarihçesi ve günümüzde yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


HemşeHri Dernekleri Platformu, Turgutlu Belediyesi ve Türk Eğitim Sen işbirliğiyle hazırlanan ve Turgutlu Belediyesi eski Belediye binasında gerçekleştirilen programa vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, BBP İlçe Başkanı Hacı Ergin, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı İsmail Aksaç, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Hasan Tanrıkulu, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, 22. dönem milletvekili Ahmet Orhan, eski belediye başkanlarından Yasin Hoşbilgin, Yunus Erkan, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanını Ünal Kagba, Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen, Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Özduman, Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Bayrak, Erzurumlular Derneği Başkanı Rahim Saraç, Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun, Bitlisliler Derneği Başkanı Ahmet Demir, Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit, 1920 Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Türk Eğitim Sen, Doğu Türkistan, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu
Sahte polis, trafikte kimlik kontrolü yaparken yakalandı Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
19:46 Terör örgütünden kaçışlar sürüyor - Son Dakika
19:44 Aydın'da hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
19:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan birlik ve beraberlik mesajı (2) - Son Dakika
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:29 Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]