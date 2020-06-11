Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının başkanlarından Seramiksan'a ziyaret - Son Dakika

Turgutlu'da faaliyetini sürdüren Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Başkanları, Seramiksan'a, ülke ve Turgutlu ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seramiksan açıklamasına göre, ziyaret sırasında Turgutlu Esnaf Odaları adına Tenekeciler Odası başkanı Faruk Ulaş, Seramiksan'ın pandemi döneminde Turgutlu esnafına vermiş olduğu destekten dolayı Seramiksan yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek kendilerine Ahi Evran ödülü taktim etti.

Seramiksan idari merkez'inde gerçekleşen ziyarette Esnaf Odaları Başkanlarını karşılayan Seramiksan Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Demirdöver ve Bilgehan Demirdöver, ülke ekonomisinin temel taşlarından olan esnafların Turgutlu'daki temsilcileri olan ve ziyarete katılan Marangozlar Odası Başkanı Ali Laleseven, Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever,Bakkallar Odası Başkanı Ergun Çolak, Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Elektrikçiler Odası Başkanı Sabri Toker, Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek'e ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için teşekkür ettiler.

Oda Başkanları bin 500'e yakın çalışanıyla Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Seramiksan AŞ.'ye, başarılarının devamını dileyerek fabrikadan ayrıldı.