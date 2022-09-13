İlçede artan nüfus ve buna bağlı olarak asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği' yeniden kuruldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Yunus timleri göreve başladı - Son Dakika

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