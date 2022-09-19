Turgutlu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Turgutlu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 15:29

Turgutlu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören yapıldı.

Turgutlu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya birer konuşma yaptı.

Etkinlikte Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı.

Törene, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kapankaya ve beraberindekiler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilciğini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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