Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, AA'nın 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz, kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının Türk milletinin büyük mücadelesine ve cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık ettiğini kaydetti.

Yılmaz, Anadolu Ajansının sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer aldığına işaret ederek, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Bu düşüncelerle her geçen yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla daha da büyüyüp güçlenen Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıldönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.